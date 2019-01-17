В США арестовали мужчину за подготовку нападения на резиденцию Трампа

Сотрудники ФБР США в рамках расследования в штате Джорджия арестовали мужчину по обвинению в подготовке нападений на ряд федеральных объектов в Вашингтоне, в том числе на Белый дом, сообщила телекомпания ABC.

Среди целей задержанного, которым оказался 21-летний Хашер Джалял Тахиб, был Белый дом – резиденция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает ТАСС.

Помимо Белого дома, Тахиб намеревался совершить нападения у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице США. Обвиняемый был арестован при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием. Другого оружия у него обнаружено не было.

Федеральное бюро расследований провело операцию после получения наводки от представителей властей Атланты. Они заподозрили неладное, обратив внимание на признаки экстремизма в поведении и высказываниях Тахиба. Это произошло в марте прошлого года.

По информации телекомпании, ФБР считает, что задержанный действовал в одиночку.

Напомним, в июне 2016 года секретная служба США предотвратила покушение на Трампа в Лас-Вегасе.