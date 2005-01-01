Сенат США захотел допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джек Рид направили в Белый дом запрос с просьбой позволить Конгрессу Соединенных Штатов допросить переводчиков, которые присутствовали на встречах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Сенаторы направили в Белым дом письмо с прошением о предоставлении подтверждения, что президент Трамп надлежащим образом сохранил записи своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным», – приводит ТАСС заявление пресс-службы американских сенаторов.

Кроме того, сенаторы-демократы обратились к Белый дом с просьбой позволить Конгрессу допросить переводчиков, присутствовавших на встречах лидеров России и США.

Ранее американское издание The Washington Post написало, что Трамп якобы скрывал от членов администрации детали своих переговоров с президентом России. Глава Белого дома категорически отверг эти утверждения. В Москве подобные сообщения назвали конспирологией и «понижением стандартов журналистики». Тем не менее в Конгрессе США решили провести слушания о «тайнах странных отношений» Путина и Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о небывалой шпиономании в США.