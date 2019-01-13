Трампа обвинили в утаивании деталей переговоров с Путиным в Гамбурге

Американское издание The Washington Post утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

Издание утверждает, что после встречи с Путиным в Гамбурге Трамп якобы забрал себе записки переводчика и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации, передает ТАСС.

О поступке Трампа стало известно после того, как один из команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече лидеров России и США, но получили на это отказ.

Официальный представитель администрации на условиях конфиденциальности сообщил изданию, что занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, присутствовавший на встрече Путина и Трампа, после беседы лидеров государств «предоставил членам администрации в частном порядке подробный отчет о ней, кроме того, был передан отчет и для СМИ».

По словам окружения Трампа, его стремление к секретности было обусловлено угрозой возникновения утечек, которые чрезвычайно часто имели место на заре его президентства.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге в начале июля 2017 года. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут.