Песков назвал конспирологией мнение о сговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал конспирологией сообщения о якобы существующем сговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу», – заявил Песков в интервью «АиФ», комментируя существующую в США точку зрения о сговоре между Путиным и Трампом.

Он также подчеркнул, что введенные против России «санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь». «Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2». Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, может ли Путин последовать примеру лидера США, который активно пользуются соцсетями для общения с избирателями, пресс-секретарь заявил, что президенту не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям.

Песков также сообщил, что Путин обходится без мобильного телефона. «А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность», – ответил Песков на вопрос, как президент обходится без телефона.

Пресс-секретарь также рассказал, что Путин черпает информацию из газет и журналов, а также из интернета.

Тем временем комитет палаты представителей США по иностранным делам собирается провести слушания, посвященные встречам американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, а также «тайнам, бурлящим вокруг их странных отношений».

Ранее The Washington Post писала, что Трамп якобы скрывал от своей администрации детали переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Президент США в ответ заявил, что никогда не пытался скрыть подробности встреч с российским лидером.