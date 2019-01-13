Трамп ответил на обвинения в «утаивании» деталей переговоров с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал статью The Washington Post, в которой утверждалось, что глава Белого дома якобы утаивал от членов своей администрации детали встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что никогда не пытался скрыть какие-либо подробности своих встреч с президентом России и подчеркнул, что ему нечего скрывать, передает ТАСС.

«Я ничего не скрываю», – сказал глава Белого дома, добавив, что ему совершенно безразлично возможность обнародования подробностей переговоров с российским лидером.

Говоря о встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года, Трамп заявил: «У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах».

«У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но, когда дело касается Путина, они говорят: «О чем они беседовали?» – констатировал Трамп. «Мы говорили об очень позитивных вещах», – заверил американский лидер.

«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, обвинив The Washington Post в лоббистской деятельности в пользу компании Amazon.

Сотрудница Fox News также спросила президента США, работал ли он когда-либо на Россию. «Думаю, это самый оскорбительный вопрос, который мне когда-либо задавали. Это самая оскорбительная статья, которую я когда-либо читал», – ответил Трамп, добавив, что он «проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент США».

Ранее американское издание The Washington Post написало, что президент США Дональд Трамп якобы скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.