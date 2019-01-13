В Конгрессе США решили провести слушания о «тайнах странных отношений» Путина и Трампа

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам собирается провести слушания, посвященные встречам американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, а также «тайнам, бурлящим вокруг их странных отношений», заявил сопредседатель комитета Элиот Энгель.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность», – передает его заявление РИА «Новости».

Ранее The Washington Post писала, что Трамп якобы скрывал от своей администрации детали переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

Президент США в ответ заявил, что никогда не пытался скрыть подробности встреч с российским лидером.