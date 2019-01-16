Лавров охарактеризовал ситуацию в СМИ из-за обвинений в адрес Трампа

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что трудно комментировать происходящее в данный момент в США, и назвал «понижением стандартов журналистики» обвинения в адрес главы Белого дома Дональда Трампа, которые касаются его «связи» с Кремлем.

Лавров заявил на пресс-конференции в Москве, что ему «уже трудно комментировать то, что происходит в США вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «для американской прессы это такое понижение стандартов журналистики и такое, собственно, неблагодарное дело».

«Не могу поверить, что журналисты в США искренне профессионально занимаются этими проблемами», – сказал министр.

Лавров указал также, что «конституция США наделяет президента страны правом определять и проводить внешнюю политику»; данное право «подвергается нападкам со стороны конгресса», о чем «много пишут». Однако «это не делает эти нападки конституционными и не делает их менее незаконными».

«Я не буду комментировать те действия, которые предпринимает администрация в соответствие с полномочиями, которые есть у президента и у администрации», – подчеркнул министр.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп якобы скрывал от своей администрации детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

Президент США в ответ заявил, что никогда не пытался скрыть подробности встреч с президентом России.

В свою очередь комитет палаты представителей США по иностранным делам собирался провести слушания, посвященные встречам Трампа и Путина, а также «тайнам, бурлящим вокруг их странных отношений».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что враги Трампа в шпиономании превзошли Сталина.