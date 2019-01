США втянули Россию в «войну заложников» Враги Трампа в шпиономании превзошли Сталина 16 января 2019, 08:18

Фото: Joshua Roberts/Reuters

Текст: Петр Акопов

Сообщить об ошибке • Приближающуюся вторую годовщину президентства Трампа – она будет отмечаться в воскресенье – его враги встречают ударным аккордом на тему «русских связей». В минувшие выходные в американской прессе появились новые «свидетельства» работы Трампа на Россию. Нынешний уровень обвинений уже называют сюрреалистическим, но можно сказать и грубее: шпиономания в США достигла уровня СССР 30-х годов, а враги Трампа превзошли в выдумывании улик уже самого Сталина. «Я не только никогда не работал на Россию, но и позором является то, что вы даже задали этот вопрос, потому что все это большой и откровенный обман», - так Дональд Трамп отреагировал на заданный ему в понедельник вопрос о том, не работает ли он на Россию. Все два года президентства Трампа омрачены для него одной темой: подозрениями и обвинениями в связях с Путиным и Россией. Нам, в России, понятна вся абсурдность подобных выдумок, но в самих США подавляющая часть СМИ и политического истеблишмента с маниакальным упорством продолжают атаковать президента. Понятно, что в основе этого лежит неприятие реальности – избрание несистемного кандидата стало следствием кризиса всей политической системы США и особенно ее политического истеблишмента, потерявшего доверие избирателей. Вместо того, чтобы признать эту реальность, попытаться перегруппировать силы и дать бой Трампу на выборах 2020 года, проигравшие (а это не только демократы, но и большая часть надпартийно-двухпартийной элиты, что политической, что финансовой) решили устроить избранному президенту обструкцию. И довести дело до импичмента, наилучшим поводом к которому решено было выбрать «русские связи» Трампа и вмешательство России в выборы 2016 года. Понятно, что сами кукловоды антитрамповской кампании не верят ни в какую «руку Москвы», но за два года постоянной, ежедневной пропагандистской кампании «русская тема» стала важнейшей частью американской даже не политической, а общественной атмосферы. Есть, конечно, люди и СМИ которые прямо говорят о том, что всё это бред и выдумки. Но хотя опросы и показывают, что половина избирателей не верит в русские связи Трампа, другую половину все-таки удалось убедить в том, что, как минимум, Путин вмешался в выборы, а как максимум, Трамп это русская марионетка. И хотя у демократов нет ни одного шанса довести дело до импичмента президента – потому что Сенат контролируют республиканцы, и даже если Палата представителей проголосует за отстранение Трампа от должности, верхняя палата ее не поддержит – отказываться от «русской саги» они явно не собираются. Расследование спецпрокурора Мюллера, так и не нашедшего никаких доказательств связей Трампа и Москвы, может закончится уже в ближайшие месяцы – но демократы все равно будут держать тему «русского следа». Потому что уже через полгода начнется предвыборная кампания – и они хотят проводить ее под лозунгом «долой путинскую марионетку из Белого дома». Неважно, что избиратели чертовски устали от «русской темы» - их никто не спрашивает. Поэтому подконтрольные истеблишменту СМИ продолжают забивать новости сообщениями на тему поиска и обнаружения все новых свидетельств «преступного сговора Трампа с Путиным». Никого не волнует, что никаких реальных доказательств нет – одни и те же темы из давно уже сложившегося набора, включающего в себя около десятка эпизодов, гоняют по кругу, дополняя новыми «сенсационными подробностями». В минувшие выходные две крупнейшие газеты США Washington Post и The New York Times выдали новую порцию доказательств. Так, The Washington Post рассказала, что Трамп скрывал от своих сотрудников детали своих первых переговоров с Путиным – в июле 2017-го на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда два президента познакомились и провели сначала двухстороннюю встречу, а потом еще и беседовали в кулуарах. Так вот, якобы запись первой встречи не показывали некоторым сотрудникам администрации, а когда они попросили об этом переводчика Трампа, тот им отказал. А одна из бесед в кулуарах, когда Трамп на ужине подсел к Путину, и вовсе проходила без присутствия американского переводчика – потому что президента США сопровождал только толмач с японского. «Трамп прошел по всему банкетному залу и опустился в свободное кресло рядом с российским президентом Владимиром Путиным. Судя по всему, этот маневр Трамп не обсуждал заранее со своими помощниками... Частью опасности, связанной с подобным импровизированным разговором с Путиным, состояла в коварстве Путина, в его способности видоизменять реальность с помощью искусного навязывания собственного шаблона фактов. Там же у Трампа проявилась странная тенденция, связанная с его стремлением преклонить колени в направлении российского лидера. Поскольку в тот момент никто из американских чиновников не мог слышать этого разговора, у нас нет никаких данных о том, что было сказано в ходе общения двух лидеров. Кроме того, в течение нескольких дней даже не было никакого официального признания того, что подобная беседа имела место. Несмотря на большое количество свидетелей того, что он подсел к Путину, Трамп назвал разного рода сообщения об этом «фейковыми новостями». Это пишет The Atlantic в статье с красноречивым названием «Сговор с Россией у всех на виду». Увидеть в разговоре двух президентов встречу агента со своим куратором может только больное воображение, но именно с ним мы и имеем дело сейчас в США. Путин способен видоизменять реальность через навязывание своего набора фактов – то есть он маг и волшебник? То, что Трамп запретил показывать запись первой беседы с Путиным некоторым чиновникам своей администрации неудивительно – количество утечек из Белого дома к лету 2017 года было беспрецедентным, и борьба с ними была важнейшей задачей президента. Не говоря уже о том, что на этой беседе присутствовал и госсекретарь Тиллерсон – но кавалер российского ордена «Дружбы» давно уже завербован Кремлем, так что его Трамп мог не стесняться. Почему сильнейшая мировая держава погрузилась в совершенно надуманную историю, выставляя себя посмешищем в глазах остального мира – ведь понятно же, что в то, что Трамп завербован Путиным, не верит абсолютное большинство мировых лидеров (а если кто и верит, то лишь проникается еще большим уважением к Путину и недоверием к США)? Неужели только ради свержения Трампа (к тому же недостижимого) американский истеблишмент готов играть в эту разрушающую саму Америку игру? Конечно, навязанная Америке шпиономания имеет глубокие внутренние корни – и не только в эпохе маккартизма. Но все-таки пока американский истеблишмент контролировал ситуацию в стране, он не стремился прибегать к подобным разрушающим действиям – для того, чтобы убрать неугодного президента использовались другие способы, будь то убийство (как с Кеннеди), раздувание какого-нибудь скандала и угроза импичмента (как в случае с Никсоном). Обвинение в шпионаже, то есть работе на иностранцев, слишком серьезно – тем более, когда нет никакой возможности доказать это. Именно поэтому факт использования против Трампа шпионской темы сам по себе является свидетельством того, что у американского истеблишмента практически нет возможностей ни остановить, ни повернуть вспять начатую Трампом «революцию сверху». Не решаясь убить президента – не говоря уже о том, что это еще и очень сложно – элита прибегает к последнему аргументу. Демонизации в крайней степени – наш президент работает на иностранную державу, причем не абы какую, а на самую опасную для США, на главного врага Америки, на Россию. Возглавляемую исчадием зла и преступником Путиным. Таким образом, Америка оказывается как бы захваченной изнутри, и этому нужно противостоять изо всех сил, и, главное, убрать Трампа. Такого президента нельзя терпеть в Белом доме ни минуты. А то, что доказательств сговора нет, так это потому, что Путин работал в КГБ и знает, как заметать следы. Поэтому отсутствие доказательств в этом смысле лишь усиливает подозрения. Такой театр абсурда не уникален: и в американской, и в мировой истории можно найти многочисленные примеры того, как выдуманные обвинения в шпионаже, в предательстве национальных интересов уничтожали самые выдающиеся карьеры. Да что там карьеры – ломали целые государства. Февраль 1917-го, уничтоживший царскую Россию, был во многом замешан как раз на стремлении убрать «слабого и окруженного агентами Германии императора», при том, что никаких тайных связей ни у кого в царском окружении (включая царицу) с врагом не было, противники Николая Второго сами поверили в распространяемые ими же байки про «измену во дворце» и вынудили императора отречься. На эту тему Но для нынешней американской трагикомедии пока больше подходят другие параллели из нашей истории. То, как использовали тему борьбы со шпионами в сталинские годы. Уже после того, как к середине 30-х Сталин стал единоличным и неоспоримым руководителем страны, в ходе процессов против бывших высокопоставленных советских чиновников и военных все время использовалось обвинения в шпионаже. На Германию, Великобританию, Запад в целом – процессы 1936-1938 годов полны этим. Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин, Тухачевский и другие были осуждены на смерть в том числе и за шпионаж и работу на иностранные разведки. Были ли доказательства? На процессах их звучало очень много – и даже многие на Западе тогда поверили в то, что нет дыма без огня. Понятно, что никакими шпионами абсолютное большинство расстрелянных вождей не было – но у них были как минимум «связи с заграницей». Дело в том, что практически все обвинения строились на доказательстве их связей с Троцким – с 1929 года высланным зарубеж, и не оставлявшим надежд на реванш и даже на свержение Сталина. Все, что нужно было сделать советской прокуратуре - найти нескольких «связников», ездивших из СССР в Европу и обратно на встречи с эмиссарами, а то и самим Троцким. И всё – Троцкий работает на Гитлера, на американцев, на японцев, на англичан, а все Зиновьевы-Тухачевские ему помогают. Конечно, главной причиной использования обвинений в шпионаже было стремление показать советским гражданам как низко пали их вчерашние вожди, и завершить консолидацию власти. Но тогдашняя шпиономания Сталина хоть отчасти понятна. Во-первых, СССР реально находился в кольце врагов – и желающих как получать секретную информацию, так и хоть как-то влиять на борьбу за власть в Кремле заграницей было хоть отбавляй. Мир шел к большой войне, все это понимали, и все готовились. Во-вторых, определенные связи между находившимся в эмиграции Троцким и жившими в СССР отстраненными от власти бывшими вождями действительно были. В-третьих, бесконечные путчи и заговоры в тогдашней Европе заставляли задуматься о том, что «и у нас такое возможно». При этом сама шпиономания распространилась вниз и вширь, став одной из главных составляющих большого террора, чистки 1936-1938 годов, не только унесший сотни тысяч жизней, но и перемоловший практически весь госаппарат и силовые структуры, и чуть не приведшей к коллапсу управления как такового. Шпиономания прекратилась в конце 1938-го с приходом в НКВД Берии – уступив место реальной работе по выявлению реальных агентов западных и восточных разведок. После войны шпиономания как инструмент политической борьбы не возродилась даже в годы холодной войны с Западом. И не только потому что руководство было консолидировано, но и потому, что СССР серьезнейшим образом укрепился и уже не жил с ощущением «осажденной крепости». Хотя за полгода до своей смерти Сталин и намекнул на нехорошие связи и ротозейство Молотова и Микояна, но оставил их в руководстве. Речь о шпионах снова зашла чуть позже, в январе 1953-го, когда началось дело врачей-вредителей – «США разослали шпионов по всему тылу СССР» - но в марте Сталин умер и последним случаем использования обвинений в шпионаже в борьбе за власть в истории СССР стало «дело Берии». В декабре того же года маршала расстреляли в том числе и за шпионаж в пользу Англии – пускай и тридцатилетней давности, и вымышленный. Трампа приговорить за шпионаж не получится, но в одном его враги уже превзошли Сталина. В «качестве» улик и «правдивости» доказательств. Ведь для подтверждения «русских связей» Трампа используют таких людей как 31-летний бывший сотрудник его штаба Джордж Пападопулос, недавно осужденный на две недели. При этом несчастный даже не встречался ни с одним русским. Или занимаются преследованием бывшего главы штабы Трампа Пола Манафорта, выискивая его финансовые нарушения времен работы на Украине на Януковича. То что американский истеблишмент использует шпиономанию так же активно, как и бездарно, подтверждает, впрочем, еще одну параллель с СССР 30-х – теперь уже Америка живет с ощущением «осажденной крепости». Точнее не Штаты как таковые – а «вашингтонское болото», высушить которое обещал Трамп.

