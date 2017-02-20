Трамп высказался о своей «работе на Кремль»

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что никогда не действовал в интересах России.

«Я никогда не работал на Россию», – приводит Agence France-Presse слова американского лидера, передает ТАСС.

«Цены на газ в Соединенных Штатах падают, поскольку президент Трамп отладил энергетику, сейчас мы добываем намного больше нефти, чем когда-либо. Это плохие новости для России, почему президент Трамп так поступил? Он же работает на Кремль?», – написал американский лидер в своем Twitter.

11 января The New York Times опубликовала материал, где утверждалось, что ФБР проводило негласное расследование, чтобы выявить, не действует ли Трамп в интересах России. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс раскритиковала статью и назвала ее содержание абсурдом.