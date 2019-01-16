СК не обнаружил следов взрывчатых веществ на месте взрыва газа в Шахтах

На месте взрыва в жилом доме города Шахты Ростовской области не обнаружено взрывчатых веществ, сообщил Следственный комитет России.

«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза», – говорится на сайте ведомства.

Следователи в ходе осмотра определили эпицентр взрыва – квартира №72, где проживала женщина 1952 года рождения. В ходе осмотра помещения была изъята газовая плита, кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто», отмечается в сообщении.

«Из показаний свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа», – сообщает СК.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), проходят допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом.

В организациях были изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. На полигоне проводится осмотр извлеченных из разрушенного дома строительных конструкций и частей оборудования, установленного внутри дома.

14 января в Шахтах взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Погибли пять человек.