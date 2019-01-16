В Донбассе подорвали два грузовика с бойцами ВСУ

У села Троицкое Луганской области были подорваны два грузовых автомобиля с военнослужащими Украины, сообщают СМИ.

Начальник пресс-центра «Операции объединенных сил» Виталий Саранцев подтвердил «Обозревателю» эти сведения.

«Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется», – сказал Саранцев.

Во вторник в Донбассе был убит наводчик-оператор боевой машины пехоты младший сержант 72 отдельной механизированной бригады имени «Черных запорожцев» ВСУ Николай Семенюк с позывным «Саид».