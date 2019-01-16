Дворник обнаружил гранату от РПГ у мусорки на востоке Москвы

На востоке Москвы дворник нашел рядом с мусоркой реактивную противотанковую гранату, предназначенную для РПГ.

Инцидент, о котором стало известно в среду, произошел накануне, 15 января, передает РЕН ТВ.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулись правоохранители. Выяснилось, что граната лежала без взрывчатого вещества и взрывателя.

На данный момент остается неизвестным, каким образом боеприпас оказался на улице рядом с мусоркой.

Напомним, в декабре на Украине таксист нашел забытый пассажиром гранатомет.