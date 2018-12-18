На Украине таксист нашел забытый пассажиром гранатомет

На Украине таксист нашел подозрительный предмет, который забыл пассажир на заднем сидении авто; им оказался гранатомет, сообщает нацполиция Украины.

Инцидент произошел в городе Никополь, передает РИА «Новости» со ссылкой на нацполицию страны.

«При осмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом РПГ-22. Также была установлена личность мужчины, который оставил оружие в автомобиле. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель», – сообщило ведомство.

Гранатомет отправили на экспертизу, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса в Одессе случайно нашел бомбу, которую неизвестный оставил в качестве багажа.