Греф отреагировал на сообщения о планах Сбербанка стать совладельцем «Ютэйра»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «глупостью» появившиеся в СМИ сообщения о том, что банк якобы собирается стать совладельцем авиакомпании «Ютэйр» в рамках плана по созданию регионального авиаперевозчика.

Греф заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, что подобные сообщения СМИ являются «глупостью», передает ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк и ВТБ в рамках создания региональной авиакомпании рассматривают возможность участия в проекте авиакомпании «Ютэйр». Издание сообщило, что якобы рассматривается схема с конвертацией долга «Ютэйра» в акции. Отмечается, что на Сбербанк приходится больше половины всего банковского долга авиакомпании.

До этого вице-премьер России Максим Акимов допустил возможность создания региональной авиакомпании на базе «Ютэйра».

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.