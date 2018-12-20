Песков рассказал о влиянии семейного положения Путина на его работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «особо не думает» о семейных вопросах.

По словам пресс-секретаря, президент «особо не думает» о том, должна ли у главы государства быть «вторая половина». «Скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», – добавил Песков в интервью «Аргументам и фактам».

В декабре Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, когда он женится и на ком.