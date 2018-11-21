Путин сказал, когда он женится

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Life о том, когда он женится и на ком.

«Госканалы не спросят – а когда вы женитесь и на ком?» – поинтересовался журналист, перед этим задав вопрос о поддержке Рунета, сообщает «Россия 1».

Путин в ответ поинтересовался состоит ли в браке сам журналист и, получив положительный ответ, заявил: «Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя как порядочный человек когда-нибудь должен буду сделать это (жениться)»,

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.