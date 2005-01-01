США понадобились большие корабли-роботы для сдерживания России

США нужны средние и большие безэкипажные надводные корабли, чтобы сдерживать Россию и Китай, заявил командующий американскими надводными силами вице-адмирал Рич Браун.

Браун сказал, что США требуются «боеспособный фрегат» и «большой надводный боевой корабль», передает РИА «Новости».

Потребность в безэкипажных кораблях возникла у США из-за «эры соперничества великих держав» и двух «ревизионистских и возрождающихся наций» – России и Китая, сказал вице-адмирал.

Он отметил, что «Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в район GI–UK» (между Гренландией и Великобританией).

Кроме того, Браун заявил, что Россия «бросает вызов» США в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике, а Китай – в районе островов у китайского побережья. Браун отметил, что там корабли ВМС Китая сопровождают «каждый американский корабль».

Вице-адмирал включил в число угроз «региональные страны-изгои», то есть КНДР и Иран, и «насильственный экстремизм».

Напомним, американские ВМС также планируют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в этом регионе