Путин обвинил Порошенко в использовании религии для поиска врагов

Власти Украины готовы жертвовать межконфессиональным согласием ради предвыборной кампании действующего президента страны Петра Порошенко, заявил глава российского государства Владимир Путин.

В интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» Путин заявил, что подписание томоса – попытка легализовать раскольнические общины на Украине.

По словам президента России, руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями, передает РИА «Новости».

«Новую церковную структуру» на Украине Путин назвал «исключительно политическим, светским проектом», созданным для того, чтобы «разделить народы России и Украины» и «посеять религиозную рознь», передает ТАСС.

«Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», – сказал Путин.

Путин подчеркнул, что каноническая Украинская православная церковь подвергается на Украине преследованиям за то, что она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью и не нуждается в предоставлении автокефалии патриархом Варфоломеем.

Президент заверил, что «Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства», но Москва осознает опасность «экспериментов», которые происходят на Украине.

Напомним, эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.