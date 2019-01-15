Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро узурпатором, об этом говорится в соответствующем заявлении, принятом парламентом страны.

Глава ассамблеи Хуан Гуаидо назвал данное решение «историческим», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nacional.

Венесуэльский парламент своими действиями объявляет решения Мадуро лишенными законной силы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Парламент заявил, что берет на себя исполнение обязанностей контроля над правительством.

Национальная ассамблея обратилась к странам мира с просьбой о заморозке активов страны за рубежом. В частности, обращение направлено России, Китаю, Турции, ОАЭ, США, Канаде, государствам Латинской Америки и ЕС.

Напомним, Национальная ассамблея контролируется оппозицией, но Мадуро отстранил ее от руководства страной, заменив Национальным учредительным собранием.