Россия обошла Тайвань по числу вузов в рейтинге стран с развивающимися экономиками

Российские вузы увеличили свое присутствие в рейтинге университетов стран с развивающимися экономиками.

В этом году число вузов в рейтинге издания Times Higher Education достигло 35, что на восемь больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

Отмечается, что при подготовке рейтинга были проанализированы более 450 вузов из 43 стран.

Россия стала четвертой по представленности страной в списке, потеснив Тайвань. Первое место занимает Китай (72 вуза), второе – Индия (49 вузов), третье – Бразилия (36 вузов).

Среди представляющих Россию университетов в списке есть МГУ им. Ломоносова, Московский физико-технический институт, НИЯУ «МИФИ», ВШЭ, СПБГУ и т.д.