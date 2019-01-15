Задержан подозреваемый в поджоге в Киево-Печерской лавре

МВД Украины сообщило, что подозреваемый в поджоге здания, находящегося в ведении музея-заповедника Киево-Печерской лавры, был задержан.

«Задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Это 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы», – сообщило ведомство в своем Twitter.

Также в полиции сообщили, что по факту пожара на территории учреждения было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», передает ТАСС.

Возгорание произошло в недействующем двухэтажном здании, предусмотренном под реконструкцию, строение относится к монастырскому комплексу. Через несколько часов огонь удалось ликвидировать.

Позднее стало известно, что перед пожаром неизвестный проник на территорию Киево-Печерской лавры.