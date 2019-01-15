Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Севастополя и администрация сирийской провинцией Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, по которому стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

В документе указывается, что целью соглашения является «расширение и укрепление сотрудничества сторон в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Сирийской Арабской Республики», передает РИА «Новости».

Соглашение также подразумевает создание совместных предприятий, обмен делегациями и специалистами в различных областях торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной деятельности, развитие сотрудничества в области энергетики и энергоэффективности, жилищно-коммунального комплекса, строительства и развития инфраструктуры, занятости населения, охраны окружающей среды, науки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, спорта и туризма.

Документ вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутренних процедур, требуемых для его вступления в силу, и действует в течение пяти лет с последующей автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.

Исключением является ситуация, при которой одна из сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую о противоположном решении.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что члены российской делегации уже обсудили с министром транспорта САР возможные проекты по взаимодействию через Севморпорт, севастопольский порт и через порт Тартуса.

Речь идет, в первую очередь, «о перевалке того, что необходимо Сирии: это зерно, это строительный материал – то, что может сделать именно Севастополь».

Он отметил, что это «экономически выгодно» для обеих сторон, и добавил, что Севастополе надеются таким образом загрузить портовые мощности.

«Мы позиционируем развитие Севастопольского государственного университета как основного образовательного вуза на Средиземноморье, и это тоже, конечно, будет вписываться в нашу программу взаимодействия с Сирией», – отметил Овсянников.

Напомним, в июне стало известно, что Севастополь начинает поставку зерна в Сирию.

В ноябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что САР может получить важную роль в торговле российским зерном.