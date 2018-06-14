Севастополь начнет поставку зерна в Сирию

Севастополь в пятницу начнет поставку зерна в Сирийскую Арабскую Республику, сообщили в правительстве города.

«Отгрузка будет осуществлена в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом», – говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает РИА «Новости».

В мероприятии примет участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщал, что Севастополь и Тартус планируют наладить постоянную линию связи между своими портами в рамках социально-экономического соглашения, которое планируется подписать в июле.