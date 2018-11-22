Минаев вступился за «Аэрофлот» в конфликте с блогером

Публицист и писатель Сергей Минаев встал на сторону «Аэрофлота» в конфликте с блогером Александром Соколовским, которого отключили от программы лояльности авиакомпании за плохие отзывы.

«Удивительно, что блогер, представляющийся инвестором, бизнесменом и основателем чего то там (серьезным человеком, короче), не знает простых вещей», – написал Минаев в своем Telegram.

Он заметил, что «Аэрофлот» не мог доставить пассажиров из Вены в Ниццу.

«Он выполняет международные рейсы исключительно по маршруту Москва – «заграница» – Москва. Он не может летать Вена – Ницца или Вена – Милан, только потому, что так хочет блогер Соколовский. Именно поэтому пассажиров приходится доставлять обратно в Москву и уже оттуда прямым рейсом в пункт назначения», – заявил Минаев.

Публицист добавил, что «Аэрофлот» не мог и купить билеты по маршруту «Вена – Ницца» другой авиакомпании.

Кроме того, Минаев заметил, что Соколовский рассказывает, что тратит на «Аэрофлот» сотни тысяч рублей в месяц, в Instagram публикует поездки на суперкарах и фото с распитием шампанского в бизнес-классе, «подразумевая, что он человек богатый и значимый». При этом билет Вена – Ницца стоит 11 тыс. 342 рубля в одну сторону, указал Минаев.

« В далеком 2000м году моего товарища за ругань в адрес членов экипажа лишили права летать бельгийской компанией «Сабена». Савельев только бонусные карты блокирует. Я б вас жлобов не жалел, конечно», – заключил публицист.

Ранее блогер Александр Соколовский заявил, что «Аэрофлот» аннулировал ему бонусную карту за то, что он оставил плохой отзыв о компании. Ранее похожая ситуация произошла с блогером Дмитрием Алешковским.