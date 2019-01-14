Москва указала на игнорирование мнения народа Македонии по переименованию

Принятие парламентом Македонии поправок в конституцию о переименовании страны является продолжением навязанного извне процесса для форсированного втягивания Скопье в НАТО, заявили в российском МИД.

«Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО. Это осуществляется в нарушение македонского законодательства. Позиция главы Республики Македонии и мнение большинства ее населения, отвергающих «преспанскую сделку», игнорируются», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что в Македонии наблюдается «глубокая поляризация общества», на что указывают продолжающиеся в Скопье и других македонских городах акции протеста.

«Очевидно, что подобный способ решения вопросов, имеющих национальное значение для будущего страны, не является отражением воли ее народа и не может служить инструментом долгосрочного урегулирования проблемы госнаименования», – заявили в МИД.

Указано также, что «преспанскую сделку» в обход мнения граждан страны проталкивают и в Греции.

«Позиция Российской Федерации по проблеме македонского госнаименования остается неизменной: устойчивое решение должно быть найдено без внешнего давления, навязывания извне сроков и условий, с опорой на широкую общественную поддержку», – заявили в российском ведомстве.

Москва также выступила за рассмотрения вопроса Советом безопасности ООН.

В конце прошлой недели парламент Македонии утвердил переименование страны в «Северную Македонию».

Греция подписала соглашение с Македонией в июле 2018 года, по которому республика должна изменить название. Это позволит Македонии вступить в НАТО и Евросоюз. Однако в сентябре в стране прошел референдум по переименованию, который фактически провалился.