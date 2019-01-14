В Петербурге мужчины «расстреляли» друг друга из фейерверков

Полицейские в Петербурге проводят проверку видеозаписи, где трое мужчин ведут «перестрелку» из фейерверков, сообщил представитель ГУ МВД региона.

«Полиция проверяет информацию, появившуюся в сети Интернет, вместе с тем каких-либо заявлений и обращений в полицию по данному факту не поступало», – сказал представитель ведомства РИА «Новости».

Сама запись была опубликована 13 января в соцсетях. На ней несколько мужчин бегают по двору и стреляют друг в друга из фейерверков.