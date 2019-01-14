Порошенко высмеяли за томос-тур по Украине

Интернет-пользователи высмеяли официально не объявленный старт предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко, который проходит в виде «томос-тура» по украинским городам.

«Подскажите там в АП (администрацию президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), что самое время запускать слухи о чудесных исцелениях», – предложил журналист Вячеслав Чечило, прикрепив фото Порошенко, где он «благословляет» людей.

В ответ на это журналисту прислали фотографию Порошенко в патриаршем одеянии, будто говорящего: «Раньше вы на меня только работали, а теперь можете еще и молиться».

«До такого даже Янукович не опускался», – написал в комментариях Artem Semenov.

«Самое время начать турне по Украине «Супрун чудесно исцеляет украинцев от смертных хворей именем равноапостольного Петра», – иронизирует Сергей Липских, напоминая о деятельности врио министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, прославившейся предложением лечить больных музыкой, а также советами о том, как правильно сидеть.

«Сборка прототипа первой пассажирской ракеты Starship на площадке SpaceX. Сейчас. Китайский летательный аппарат высадился на обратную сторону Луны. Трамп строит стену. На Украине – томос», – добавляет предприниматель Евгений Черняк.

«С праздничком, друзья! Кто сегодня на концерте Петра Томасоносного?» – шутит журналист Олеся Медведева.

«Не упустите, гастроли в Украине уже в январе! Томос Андерс и Петер болен», – добавляет политолог Игорь Тенетко.

«Он Сердючку с собой берет?» – задался вопросом Дмитрий Васильченко по поводу томос-тура Порошенко.

«Это не томос, это документальный отказ от независимости. Была там часть независимой церкви, теперь – зависимая бесправная церковь», – написал Роман Марков.

«Разве на Украине светская власть не отделена от религии? Порошенко тут каким боком? Ему какая разница, что там происходит?» – задался вопросом Максим Иванов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что во многих городах появились билборды с рекламой «томос-тура» Порошенко. Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.