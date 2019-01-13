В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко «показать томос»

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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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        • Таким же, как и 2018-й

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          В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко «показать томос»

          13 января 2019, 20:10

          Текст: Ольга Никитина

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          Представитель Русской православной церкви прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, выразившего сомнения в каноничности РПЦ и потребовавшего, чтобы Московский патриархат «показал свой томос».

          Представитель РПЦ в комментарии RT отметил, что последние месяцы наблюдается беспрецедентный характер вовлечения украинских властей, в частности, президента Украины Петра Порошенко, во внутренние дела православных верующих на Украине.

          «Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере», – сказал он.

          «Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесет ничего хорошего ни украинскому государству», – подчеркнул представитель Русской православной церкви.

          Он отметил также, что заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея. Манипуляции с религией, по оценке представителя РПЦ, «носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер».

          По его словам, РПЦ никоим образом не собирается вступать в диалог с украинским президентом, когда он выдвигает в ее адрес какие-то претензии и вмешивается в религиозные дела.

          Ранее в воскресенье Порошенко, прибывший в Винницу, чтобы представить там томос об автокефалии «новой церкви», выразил сомнения в каноничности Русской православной церкви.

          Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.


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