В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко «показать томос»

Представитель Русской православной церкви прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, выразившего сомнения в каноничности РПЦ и потребовавшего, чтобы Московский патриархат «показал свой томос».

Представитель РПЦ в комментарии RT отметил, что последние месяцы наблюдается беспрецедентный характер вовлечения украинских властей, в частности, президента Украины Петра Порошенко, во внутренние дела православных верующих на Украине.

«Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере», – сказал он.

«Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесет ничего хорошего ни украинскому государству», – подчеркнул представитель Русской православной церкви.

Он отметил также, что заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея. Манипуляции с религией, по оценке представителя РПЦ, «носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер».

По его словам, РПЦ никоим образом не собирается вступать в диалог с украинским президентом, когда он выдвигает в ее адрес какие-то претензии и вмешивается в религиозные дела.

Ранее в воскресенье Порошенко, прибывший в Винницу, чтобы представить там томос об автокефалии «новой церкви», выразил сомнения в каноничности Русской православной церкви.

Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.