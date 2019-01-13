В Думе указали на цель Запада в отношении восточнославянских государств

«Призывы ограничить вещание российских телеканалов в Белоруссии – это часть того же плана разрыва восточнославянского единства, что и действия киевских марионеток Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он указал: «националистическая» власть Киева, которая ограничивает право голоса для своих граждан, находящихся в России, закрепляет этот разрыв и раскол братских народов.

«Все действия Петра Порошенко сейчас направлены на окончательный разрыв с Россией», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По тому же плану действует и белорусская оппозиция, подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала от президента Александра Лукашенко ограничить трансляцию российских телеканалов в республике (а ранее Украина советовала белорусам не говорить по-русски). В минувшую пятницу МИД Украины «рекомендовал» находящимся в нашей стране украинцам голосовать на мартовских президентских выборах не в России, а по месту своей регистрации на Украине. Эта рекомендация, впрочем, выглядит лицемерной: ЦИК Украины решил закрыть все пять избирательных участков, которые на постоянной основе работали в России.

«Требование ограничить российское телевещание в Белоруссии – это маленький шаг к повторению того, что произошло на Украине, – подчеркивает Водолацкий. – Закрытие участков на территории России – это одно из проявлений этого процесса разрыва связей, причем не самое страшное в сравнении с тем, что можно ожидать впереди. Так просто Порошенко власть не отдаст, его американские руководители тоже не пойдут на такой вариант: можно ожидать и введения военного положения по всей Украине, например, за месяц до выборов (дабы избежать провала Порошенко), или привлечение нацбатальонов для «наблюдения за выборами» – нацбаты к этому готовы».

«Украина уже не является дееспособным государством, она полностью зависит от МВФ и западных кураторов. Это государство-марионетка, государство-мутант. Точно также хотят сделать и с Белоруссией. Если белорусский народ начнет слушать проповедников с Запада, это повлечет тяжелые последствия, из которых нам придется выходить не одно десятилетие», – подчеркивает Водолацкий. Киевские власти за последние пять лет ведут политику, направленную не только на разрыв единства трех славянских народов, но и добились раскола собственного населения, указывает депутат.

«Начиная с 2014 года Украина и так, по сути, раскололась на две части: на тех, кто привержены возрождению нацизма, бандеровщины (примеры мы видим в героизации Романа Шухевича, во всевозможных националистических лагерях, где происходит настоящее зомбирование и т.д.), и на те регионы, где Порошенко вводил военное положение, – указывает собеседник. – Отмечу, что военное положение было введено синхронно с фактическим запретом УПЦ Московского патриархата осуществлять свою деятельность на территории Украины».

Порошенко и его окружение прекрасно понимают – та часть Украины, где вводилось военное положение, никогда его не поддержит, подчеркивает депутат. Он отмечает: «Следующий этап – перед выборами максимально изолировать от голосования тех людей, которые не смогли найти работу на Украине (поскольку ее просто там нет) и уехали работать в Россию». А это значительное число населения, около двух миллионов человек, напоминает собеседник.

«Закрыв избирательные пункта в РФ в тех регионах, где живет и работает максимальное число граждан Украины, Порошенко полностью нарушил демократические нормы, принятые в любом цивилизованном государстве», – отметил Водолацкий.

«Сегодня Порошенко исполняет роль петрушки в руках своих западных кукловодов», – подчеркивает депутат. При этом националистическая риторика, которую использует киевская власть, не только раскалывает население, но и маскирует реальное наплевательство на интересы украинской нации.

Независимые экономисты бьют тревогу: очередной кредит Украине, который в декабре одобрил совет директоров МВФ (на сумму 3,9 млрд долларов), грозит дальнейшим закабалением страны. В мае 2018-го премьер Украины Владимир Гройсман предупредил: в 2019–2023 годах Украина должна будет погасить долгов на 27 млрд долларов, но средств на погашение у страны нет. При этом, вместо ожидаемой евроинтеграции, страна превращается в сырьевой придаток Евросоюза: напомним, в середине декабря на заседании «Совета Украина – ЕС» представители Брюсселя потребовали от Киева отменить мораторий на вывоз леса-кругляка. «Нам Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен?» – еще летом прошлого года задался вопросом депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала 112.ua.

Как отметил на минувшей неделе украинский политик Виктор Медведчук на сайте движения «Украинский выбор», за пять послемайданных лет прожиточный минимум в республике снизился с 4,1 тысяч гривен (9,8 тыс. рублей) до 1,8 тысяч гривен (4,4 тыс. рублей). По сравнению с 2013 годом минимальные выплаты для пенсионеров снизились в 2,2 раза. «Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в 150 долларов (вместо обещанных «майданными лидерами» 1000 евро) преподносится как одна из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины», – с горечью констатировал Медведчук.

Для того чтобы заглушить протестную реакцию населения, выборы президента, скорее всего, «будут проходить под дулами автоматов», полагает депутат Водолацкий. «Мы прекрасно понимаем, что все международные институты и все наблюдатели, которые там будут (российских наблюдателей, естественно не допустят), заявят о том, что все прошло хорошо, без нарушений», – отмечает собеседник.