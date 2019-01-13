В Думе указали на цель Запада в отношении восточнославянских государств

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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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        • Таким же, как и 2018-й

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          В Думе указали на цель Запада в отношении восточнославянских государств

          13 января 2019, 15:35

          Текст: Олег Исайченко

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          «Призывы ограничить вещание российских телеканалов в Белоруссии – это часть того же плана разрыва восточнославянского единства, что и действия киевских марионеток Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он указал: «националистическая» власть Киева, которая ограничивает право голоса для своих граждан, находящихся в России, закрепляет этот разрыв и раскол братских народов.

          «Все действия Петра Порошенко сейчас направлены на окончательный разрыв с Россией», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По тому же плану действует и белорусская оппозиция, подчеркнул он.

          Напомним, в воскресенье оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала от президента Александра Лукашенко ограничить трансляцию российских телеканалов в республике (а ранее Украина советовала белорусам не говорить по-русски). В минувшую пятницу МИД Украины «рекомендовал» находящимся в нашей стране украинцам голосовать на мартовских президентских выборах не в России, а по месту своей регистрации на Украине. Эта рекомендация, впрочем, выглядит лицемерной: ЦИК Украины решил закрыть все пять избирательных участков, которые на постоянной основе работали в России.

          «Требование ограничить российское телевещание в Белоруссии – это маленький шаг к повторению того, что произошло на Украине, – подчеркивает Водолацкий. – Закрытие участков на территории России – это одно из проявлений этого процесса разрыва связей, причем не самое страшное в сравнении с тем, что можно ожидать впереди. Так просто Порошенко власть не отдаст, его американские руководители тоже не пойдут на такой вариант: можно ожидать и введения военного положения по всей Украине, например, за месяц до выборов (дабы избежать провала Порошенко), или привлечение нацбатальонов для «наблюдения за выборами» – нацбаты к этому готовы».

          «Украина уже не является дееспособным государством, она полностью зависит от МВФ и западных кураторов. Это государство-марионетка, государство-мутант. Точно также хотят сделать и с Белоруссией. Если белорусский народ начнет слушать проповедников с Запада, это повлечет тяжелые последствия, из которых нам придется выходить не одно десятилетие», – подчеркивает Водолацкий. Киевские власти за последние пять лет ведут политику, направленную не только на разрыв единства трех славянских народов, но и добились раскола собственного населения, указывает депутат.

          «Начиная с 2014 года Украина и так, по сути, раскололась на две части: на тех, кто привержены возрождению нацизма, бандеровщины (примеры мы видим в героизации Романа Шухевича, во всевозможных националистических лагерях, где происходит настоящее зомбирование и т.д.), и на те регионы, где Порошенко вводил военное положение, – указывает собеседник. – Отмечу, что военное положение было введено синхронно с фактическим запретом УПЦ Московского патриархата осуществлять свою деятельность на территории Украины».

          Порошенко и его окружение прекрасно понимают – та часть Украины, где вводилось военное положение, никогда его не поддержит, подчеркивает депутат. Он отмечает: «Следующий этап – перед выборами максимально изолировать от голосования тех людей, которые не смогли найти работу на Украине (поскольку ее просто там нет) и уехали работать в Россию». А это значительное число населения, около двух миллионов человек, напоминает собеседник.

          «Закрыв избирательные пункта в РФ в тех регионах, где живет и работает максимальное число граждан Украины, Порошенко полностью нарушил демократические нормы, принятые в любом цивилизованном государстве», – отметил Водолацкий.

          «Сегодня Порошенко исполняет роль петрушки в руках своих западных кукловодов», – подчеркивает депутат. При этом националистическая риторика, которую использует киевская власть, не только раскалывает население, но и маскирует реальное наплевательство на интересы украинской нации.

          Независимые экономисты бьют тревогу: очередной кредит Украине, который в декабре одобрил совет директоров МВФ (на сумму 3,9 млрд долларов), грозит дальнейшим закабалением страны. В мае 2018-го премьер Украины Владимир Гройсман предупредил: в 2019–2023 годах Украина должна будет погасить долгов на 27 млрд долларов, но средств на погашение у страны нет. При этом, вместо ожидаемой евроинтеграции, страна превращается в сырьевой придаток Евросоюза: напомним, в середине декабря на заседании «Совета Украина – ЕС» представители Брюсселя потребовали от Киева отменить мораторий на вывоз леса-кругляка. «Нам Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен?» – еще летом прошлого года задался вопросом депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала 112.ua.

          Как отметил на минувшей неделе украинский политик Виктор Медведчук на сайте движения «Украинский выбор», за пять послемайданных лет прожиточный минимум в республике снизился с 4,1 тысяч гривен (9,8 тыс. рублей) до 1,8 тысяч гривен (4,4 тыс. рублей). По сравнению с 2013 годом минимальные выплаты для пенсионеров снизились в 2,2 раза. «Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в 150 долларов (вместо обещанных «майданными лидерами» 1000 евро) преподносится как одна из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины», – с горечью констатировал Медведчук.

          Для того чтобы заглушить протестную реакцию населения, выборы президента, скорее всего, «будут проходить под дулами автоматов», полагает депутат Водолацкий. «Мы прекрасно понимаем, что все международные институты и все наблюдатели, которые там будут (российских наблюдателей, естественно не допустят), заявят о том, что все прошло хорошо, без нарушений», – отмечает собеседник.


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