В Роскосмосе сообщили о превышении срока службы телескопа «Спектр-Р»

Единственный российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» превысил свой срок своей работы в два с половиной раза, сообщили в Роскосмосе.

«Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования в два с половиной раза», – цитирует ТАСС советника гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Ранее в субботу связь с телескопом «Спектр-Р» была частично потеряна. Ранее благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры.

На весну этого года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько серьезной может быть потеря такого телескопа для России.