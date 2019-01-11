Ящур выявлен на свинокомплексе «Русагро» в Приморье

На свинокомплексе группы «Русагро» в Приморском крае выявлен случай заражения вирусом ящура животных, сообщили в компании.

«Группа компаний «Русагро» сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае», – говорится в сообщении «Русагро».

В компании отметили, что комплекс был заселен не полностью. Планируется уничтожить 481 животное и провести карантинные мероприятия.

«Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», – добавили в компании.

В январе 2017 года был восстановлен статус России как страны, благополучной по ящуру без вакцинации.