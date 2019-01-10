Би-би-си ответила на претензии Роскомнадзора

Пресс-секретарь новостной корпорации Би-би-си заявила, что компания осуществляет свою деятельность в России в соответствии с российским законодательством.

«Как международный вещатель Би-би-си работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – сказала представитель корпорации, передает ТАСС.

10 января Роскомнадзор проверил Би-би-си и выявил материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».

Напомним, В декабре медиарегулятор Великобритании признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.