Эксперт-атомщик опроверг слухи о завозе на Курилы японских ядерных отходов

«Мягко говоря, это ложный слух, абсолютная ерунда, которую в связи с переговорами по мирному договору с Японией в очередной раз надо кому-то обсудить», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по проблемам безопасного развития атомной энергетики Рафаэль Арутюнян, комментируя появившиеся сообщения, что на Курильских островах якобы решено захоронить зарубежные ядерные отходы.

«У нас законодательством запрещен ввоз радиоактивных отходов откуда-либо», – пояснил заместитель директора ИБРАЭ РАН (Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук) по научной работе и координации перспективных разработок Рафаэль Арутюнян. Эксперт рассказал, что в России действует государственная программа, рассчитанная до 2035 года, в которой определены все пункты размещения радиоактивных отходов – «они строятся, и, естественно, в Сахалинской области нет никаких точек размещения».

Рафаэль Арутюнян считает, что слухи по этому поводу регулярно всплывают после катастрофы на АЭС Фукусима-1 – «что Россия готова забирать радиоактивные отходы с Фукусимы, но все это полная ерунда. Таких планов нет, хотя Россия действительно участвует в оказании технологической помощи японцам по работам на Фукусиме». Эксперт считает, что в основе появления подобных разговоров служат лишь «некомпетентность и неинформированность».

Напомним, на фоне возобновления переговоров между Россией и Японией по вопросу Курил на Дальнем Востоке вновь активизировались разговоры о планах создания в регионе, в том числе якобы на самих Южно-Курильских островах, центра для хранения ядерных отходов.

Очередным поводом для подобных опасений также стало решение правительства России одобрить проведение между Росатомом и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае, о котором в конце декабря сообщил ТАСС.

Что касается центра в Приморском крае, которого могут касаться упомянутые переговоры России и Японии, то, по словам эксперта, «это связанно с размещенной там известной аварийной подводной лодкой, с развитием там хранилища, но это чисто внутрироссийские вопросы, в которых Япония участвовала финансово».

Арутюнян подтвердил, что это не имеет никакого отношения к ввозу из Японии или какой-либо другой страны радиоактивных отходов на территорию России, по его мнению, такие рассуждения – «это просто досужий разговор на тему, и не более».