Стали известны подробности истории с изнасилованием омского фельдшера

Появились подробности инцидента на подстанции скорой помощи в Омске: женщина-фельдшер сообщила об изнасиловании двумя врачами.

Фельдшер указала, что 1 января она и два врача резервной бригады выпивали в комнате отдыха. В какой-то момент она отключилась, а когда пришла в себя, поняла, что ее изнасиловали, сообщает «РЕН-ТВ».

Фельдшер заподозрила двух врачей.

В полиции сообщили, что мужчины отрицают обвинения. Назначена биологическая экспертиза.

По некоторым данным, на подстанции отрицают, что сотрудники употребляли алкоголь.

Ранее 40-летняя фельдшер скорой помощи из Омска обратилась в полицию с заявлением о том, что 1 января в комнате отдыха ее изнасиловали два врача. Следственный комитет по факту полученного заявления начал проверку.

На станции главного врача скорой помощи в Омске сообщали, что это, вероятнее всего, дезинформация.