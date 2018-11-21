На омской станции скорой помощи отреагировали на сообщения об изнасиловании фельдшера

На станции главного врача скорой помощи в Омске пожелавший остаться неизвестным источник прокомментировал газете ВЗГЛЯД сообщение об изнасиловании женщины-фельдшера двумя врачами.

«Вдумайтесь, как это так? В комнате отдыха, при коллективе? Помимо врачей и фельдшеров на подстанции всегда присутствуют диспетчеры и санитары. Это очень странно слышать, мягко говоря», – отметила врач.

Данная информация, по мнению медика, является дезинформацией.

«Скорее всего, это вброс, но пока неясно, с какой целью он сделан», – заметила врач.

По словам медика, с подобными сообщениями она сталкивается впервые.

«За время моей работы никогда ничего такого не было, я впервые о таком слышу», – сказала собеседница.

Напомним, фельдшер из Омска обвинила врачей скорой в изнасиловании. 40-летняя фельдшер скорой помощи обратилась в полицию с заявлением о том, что 1 января в комнате отдыха ее изнасиловали два врача.

Следственный комитет по факту полученного заявления начал проверку.