Фельдшер из Омска обвинила врачей скорой в изнасиловании

В Омске в полицию обратилась 40-летняя фельдшер скорой помощи и заявила, что ее 1 января изнасиловали два врача.

Женщина рассказала, что это произошло во время дежурства 1 января. Она находилась в комнате отдыха. К ней пришли два врача 53 и 56 лет, которые ее изнасиловали, сообщает портал Om1.ru.

Отмечается, что женщина обратилась в полицию 7 января. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, в октябре девушка-дознаватель из Уфы заявила об изнасиловании со стороны троих коллег. Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Все они арестованы. Также они уволены со службы.