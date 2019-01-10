По факту заявления об изнасиловании врачами скорой фельдшера в Омске начата проверка

Управление Следственного комитета по Омской области проверит заявление фельдшера, сообщившей об изнасиловании со стороны коллег-врачей, рассказал представитель ведомства.

«В управление поступили материалы из полиции. По заявлению женщины проводится доследственная проверка», – цитирует РИА «Новости» представителя СК.

Подробностей в ведомстве не сообщают, ссылаясь на защиту личной жизни заявительницы.

«В любом случае все описанное в заявлении будет проверено», – отметили в управлении СК.

Ранее в четверг портал Om1.ru сообщал о том, что в Омске в полицию обратилась 40-летняя фельдшер скорой помощи и заявила, что ее изнасиловали два врача в комнате отдыха во время дежурства.