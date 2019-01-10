Нефть подешевела после роста цен в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются в рамках коррекции после роста более чем на 5% в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,91% – до 60,88 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,07%, составив 51,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы фиксируют прибыль после того, как днем ранее стоимость нефти выросла более чем на 5% из-за целого ряда факторов.