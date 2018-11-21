Ветеран ВМС США задержан в Иране

Американский гражданин Майкл Уайт задержан в Иране, сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Уайта задержали в Мешхеде. Касеми сообщил, что Вашингтон проинформирован о случившемся, передает РИА «Новости».

МИД Ирана отверг обвинения со стороны американских СМИ в плохом обращении с Уайтом.

New York Times сообщала, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Р. Уайт находится в иранской тюрьме. По словам матери Уайта, у него были отношения с иранкой, ради встреч с которой американец посещал Иран «пять или шесть раз».

Напомним, это не первое задержание американских граждан властями Ирана.