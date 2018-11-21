Ветеран ВМС США задержан в Иране

Взгляд
10 января, четверг  |  Последнее обновление — 03:03  |  vz.ru
Разделы

Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
Перейти а раздел…

Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
Перейти а раздел…

В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американские военные самолеты падают все чаще

Рост аварийности становится системной проблемой американской боевой авиацииФото: John Wark/Reuters
Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Американские военные сообщили о сгоревшем в атмосфере российском спутнике
          В Эрмитаже объяснили, почему Путин не попал в музей в выходной деньМИД обвинил Токио в искажении договоренностей лидеров России и ЯпонииСкончался последний председатель Верховного совета СССРНайдены обломки пропавшего французского истребителя
          В мэры турецкой Аланьи выдвинулась русскаяУкраина отказалась пускать российских наблюдателей на президентские выборыСлуцкий озвучил требования России для возвращения делегации в ПАСЕОпубликовано видео массового шествия за гробом криминального авторитета
          Министр обороны Норвегии высказался о возможной войне с Россией«Нафтогаз» назвал условия отказа от иска к ГазпромуКипрский архиепископ отказался принять главу «новой церкви» УкраиныСлух о «погибающем в нищете» Перельмане опровергли

          Главная тема


          Украина выбирает между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга

          одиночное плавание


          Российское судно с вооруженной охраной легло в дрейф у Аравийского полуострова

          «проблемная конструкция»


          В США признали ненадежность украинского танка

          протесты «желтых жилетов»


          Западные СМИ: Французские власти действуют против митингующих жестче российских

          Видео

          планы на 2019 год


          Россию ждут настоящие космические прорывы

          «Мертвая голова»


          На Украине начинают гордиться нацистской символикой

          аварийная статистика


          Почему американские военные самолеты падают все чаще

          армия и вооружение


          В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

          «бег черной королевы»


          Нефтяной успех Америки критически зависит от России

          Новая мораль


          Антон Крылов: Революций без секса не бывает

          Мировой гегемон


          Дмитрий Дробницкий: Неудачи Лондона создали национальный миф США

          Культурный слой


          Екатерина Ракитина: Почему мы любим и ненавидим советское кино

          на ваш взгляд


          Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?

          Ветеран ВМС США задержан в Иране

             10 января 2019, 02:31
          Фото: NBC News/
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Американский гражданин Майкл Уайт задержан в Иране, сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

          Уайта задержали в Мешхеде. Касеми сообщил, что Вашингтон проинформирован о случившемся, передает РИА «Новости».

          МИД Ирана отверг обвинения со стороны американских СМИ в плохом обращении с Уайтом.

          New York Times сообщала, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Р. Уайт находится в иранской тюрьме. По словам матери Уайта, у него были отношения с иранкой, ради встреч с которой американец посещал Иран «пять или шесть раз».

          Напомним, это не первое задержание американских граждан властями Ирана.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............