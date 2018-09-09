Памфилова отметила активизацию «фабрики троллей»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова подвела итоги Единого дня голосования.

По ее словам, выборы прошли «в спокойной атмосфере, спокойной обстановке», без «серьезных нарушений». Исключением стала только Бурятия, где было «несколько случаев» серьезных нарушений, передает ТАСС.

Как заявила председатель ЦИК России, есть люди, которым не нравится «деловая, спокойная, нормальная обстановка на выборах», так что «фабрика троллей» тоже активно заработала».

«Но мы с этим активно справляемся», – сказала Памфилова, добавив, что пусть лучше будут «фейки, чем реальные нарушения».