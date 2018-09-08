В праздновании Дня города в Москве приняли участие 5 млн человек

Около 5 млн человек участвовали в мероприятиях, посвященных Дню города, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Безопасность обеспечивалась полицией и Росгвардией. Серьезных нарушений общественного порядка не было, передает ТАСС.

Празднование завершилось красочным салютом. Небо над Москвой украсили пионы и огненные сердца.

Праздничные фейерверки запустили в 21.00.