Появилось видео врезавшегося в Крымский мост плавкрана

Пользователь Сети выложил видео с записью последствий столкновения плавучего крана с Крымским мостом.

На видео показан мост, из-за которого виден плавкран, в также судно, которое двигается от моста. На настоящий момент движение по мосту, которое на части трассы было временно ограничено, восстановлено в полном объеме, передает РИА «Новости».

В субботу утром из-за сильного ветра в акватории Керченского пролива плавучий кран сорвался с якорной стоянки и, несмотря на попытки экипажа взять его под контроль, врезался в опору Крымского моста. Движение по одной из полос было перекрыто.

Стрела плавкрана повредила одну мачту освещения. Несколько метров барьерного ограждения моста погнуты. Жертв нет. Для буксировки плавкрана прибыл буксир. На место столкновения прибыла бригада для проведения диагностики.

Напомним, проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост открылся в середине мая. За несколько месяцев с момента открытия автомобильный трафик по мосту намного превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год.