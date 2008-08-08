Крымский мост за лето превзошел годовой показатель паромной переправы

Автомобильный трафик по Крымскому мосту за несколько месяцев с момента открытия намного превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год, отчитались в ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора, в управлении которого находится инженерное сооружение.

«В августе 2018 года по Крымскому мосту проехали 845 тыс. 282 транспортных средства в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов», – сообщается на сайте ФКУ «Упрдор «Тамань».

В Росавтодоре отметили, что среднесуточная интенсивность движения в последний летний месяц составила почти 27,3 тыс. транспортных средств – это почти на 10% выше показателя июля.

Абсолютный рекорд суточного трафика по Крымскому мосту был поставлен 12 августа, когда по нему проехали 33 тыс. 359 автомобилей (для сравнения: рекорд Керченской паромной переправы был побит год назад, составив 12 тыс. 241 транспортных средств).

«Со второй половины августа зафиксирована устойчивая переориентация транспортного потока на Тамань. До 13 августа включительно поток в Крым примерно на 6% превышал таманский, а с 14 августа – краснодарское направление на 12% превысило крымский трафик», – говорится в сообщении. В Росавтодоре это объясняют завершением пика сезона отпусков. Всего же – по итогам августа – в направлении Крыма проехали более 400 тыс. автомобилей, в обратном – более 440 тысяч.

Таким образом с момента запуска движения по Крымскому мосту его трафик намного превысил показатели Керченской паромной переправы: за весь прошлый год на паромах перевезли порядка 1,32 млн транспортных средств), констатировали в «Упрдор «Тамань».