Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

В акватории Керченского пролива из-за сильного ветра сорвало плавучий кран, находившийся на якорной стоянке, он врезался в опору Крымского моста. В настоящее время движение по одной из полос перекрыто, автомобилистам рекомендовано двигаться с небольшой скоростью, сообщает пресс-служба Упрдор «Тамань».

Уточняется, что инцидент произошел ранним утром субботы, 8 сентября. В пресс-службе сообщили ТАСС, что, несмотря на попытки экипажа взять плавкран под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (154-й километр трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером).

Стрелой плавкрана плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. Других видимых повреждений не зафиксировано. К месту происшествия прибыли специалисты эксплуатационной службы, они проводят диагностику мостового сооружения.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что жертв и пострадавших нет. Он уточнил, что плавучий кран был управляемый, на нем находились люди. «Волной его понесло и облокотило на одну из опор моста, чуть-чуть повредило отбойник на мосту. Никаких жертв нет», – сообщил он.

Для буксировки плавкрана прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря, и хотя работа была осложнена из-за шторма, около 8.30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения на безопасное расстояние. На замену мачты освещения и барьерного ограждения потребуется, по предварительной оценке, не более шести-восьми часов. К работам приступят, когда диагностика будет завершена и когда снимут штормовое предупреждение.

Сейчас скорость восточного ветра достигает 12-17 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, высота волн составляет 13-20 дм. Такая погода, как ожидается, сохранится в течение дня.