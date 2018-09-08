Экстрадированный Грузией «российский хакер» заявил в суде США о невиновности

Россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный Грузией в США, отверг обвинения в киберпреступлениях, сообщают информационные агентства.

Тюрин заявил в суде США о своей невиновности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы обвиняемого по этому же делу Гери Шалона (Гарри Шалелашвили), заявил, что в Грузии может находиться еще как минимум один россиянин, задержанный год назад вместе с Тюриным.