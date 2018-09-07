Сотрудники ФМС осуждены за продажу гражданства России

Суд в Москве вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам Федеральной миграционной службы (ФМС), помогавшим мигрантам за взятки получить российское гражданство.

«7 сентября Дорогомиловский районный суд Москвы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления внешних связей ФМС России Олега Антонова, бывшего начальника ОУФМС России по Москве по району Филевский парк Михаила Кузьмина, бывшего паспортиста Елены Дервиз, директора охранно-детективного агентства «Легион» Владимира Сульдина и безработного Виталия Куцар», – сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Следствие выяснило, что в январе-марте 2015 года сотрудники ФМС создали организованную преступную группу. Сообщники подыскивали иностранцев, желающих получить гражданство Россияне имея на то законных оснований. Мигранты предоставляли сотрудникам службы документы для оформления гражданства вместе с взяткой в размере от 50 до 300 тыс. рублей.

В пакеты документов вносились подложные сведения о регистрации иностранных граждан. Далее сотрудники ФМС помещала подделанные документы в архив.

«В результате действий сообщников один иностранный гражданин был незаконно обеспечен паспортом Российской Федерации, незаконное документирование паспортами РФ остальных иностранных граждан было пресечено», – сообщает ведомство.

Обвиняемые осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК («организация незаконной миграции, совершенная организованной группой»), ч. 1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 327 («подделка официального документа»).

Суд приговорил Антонова к шести годам лишения свободы, Кузьмина – к четырем годам лишения свободы, Сульдина – к четырем годам восьми месяцам лишения свободы, Куцар – к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Дервиз приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.