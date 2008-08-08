Телеканал Гусинского заблокирован на Украине за «российскую пропаганду»

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины временно запретил трансляцию телеканала RTVI на территории страны.

«За систематические нарушения украинского законодательства Нацсовет временно – сроком на шесть месяцев – прекратил ретрансляцию на Украине телеканала RTVI. Соответствующее решение (...) регулятор принял 6 сентября. Поскольку иностранная программа RTVI имеет юрисдикцию Великобритании, Нацсовет проинформирует регуляторный орган в сфере телерадиовещания этой страны о принятом решении», – сообщает пресс-служба ведомства.

Нацсовет отметил, что телеканал нарушил ст. 15-1 закона Украины «О кинематографии», который запрещает популяризацию фильмов с пропагандой «государства-агрессора» либо фильмов, произведенных россиянами.

«Нацсовет неоднократно еще в 2017 году обращался к дистрибьютору телеканала RTVI на Украине, ООО «Сонар», и правообладателю иностранной программы RTVI компании Brenrose limited с письмами, которыми информировал о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины», – добавили в ведомстве.

Несмотря на обещания канала прекратить нарушения, они продолжились, утверждают в нацсовете.

Телеканал RTVI работает с 1997 года. Его открыл бизнесмен Владимир Гусинский. Олигарх сохранил его под своим контролем, когда у НТВ сменился собственник. В 2012 году владельцем RTVI по документам стал бывший гендиректор телеканала «Звезда» Руслан Соколов. В последнее время на канале работают преимущественно журналисты из Израиля, поддерживающие позицию Украины в конфликте с Россией.

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