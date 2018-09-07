Канцлера Австрии встретили в Македонии неправильным флагом

Перед зданием правительства Македонии в ходе торжественной встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца по ошибке подняли флаг Латвии, сообщает SDK.

Курц прибыл в Македонию для переговоров с премьер-министром страны Зораном Заевым, в том числе и по вопросам референдума об официальном наименовании Македонии, передает ТАСС.

Австрийский и латвийский флаги похожи – каждый из них имеет две красные и одну белую полосу посередине. Однако флаг Австрии разделен на три равные части, тогда как белая полоса на флаге Латвии узкая.

Македонский парламент назначил на 30 сентября референдум по соглашению с Грецией о смене названия страны и ее вступлении в НАТО и ЕС.