Госдеп пообещал изолировать власти Сирии всеми возможными способами

Соединенные Штаты намерены использовать все возможные механизмы для изоляции правительства Сирии, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе пообещали предпринимать конкретные и решительные шаги, чтобы лишить материальной поддержки правительство Сирии по главе с президентом республики Башаром Асадом, передает ТАСС.

Помимо этого, в американском внешнеполитическом ведомстве бездоказательно обвинили сирийские власти в систематических арестах, пытках и убийствах «десятков тысяч сирийских мирных жителей в ответ на их мирные и легитимные призывы к свободе, [защите] прав и политическим реформам».

Тем временем министерство финансов США объявило о внесении в санкционные списки по Сирии четырех физических лиц и пяти организаций из Ливана, Сирии и ОАЭ за причастность к поставкам нефти и вооружений сирийскому правительству.

Министерство финансов США также косвенно обвинило сирийское правительство в поставках нефтепродуктов в подконтрольные боевикам районы Сирии.