Российская фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе

Фигуристка Александра Трусова с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Каунасе, исполнив сложнейший каскад из двух тройных прыжков.

По итогам выполнения короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при в Каунасе 14-летняя Трусова набрала 74,74 балла, передает ТАСС.

Предыдущий мировой рекорд в короткой программе установила россиянка Анна Щербакова, которая в августе после выступления на этапе юниорского Гран-при в Братиславе получила оценку в 73,18 балла.

Второе место в Каунасе заняла россиянка Ксения Синицына (67,12), тройку замкнула украинка Анастасия Архипова (62,64).

Напомним, в марте 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе – Александра Трусова – стала первой в соревнованиях одиночниц, получив по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла. В ходе исполнения произвольной программы Трусова впервые в истории исполнила два четверных прыжка – сальхов и тулуп.